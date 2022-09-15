انت الان تتابع خبر شقق الإسكان الاجتماعي – جهز فلوسك الحجز يفتح خلال أيام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية على شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة بعد البيان الذي أصدرته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق برئاسة المهندس عاصم الجزار صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر، في هذا الشأن.

يرغب المواطنين في معرف كافة المعلومات المتعلقة بـ”شقق الإسكان الاجتماعي” لاسيما ,انه سوف يتم طرح كراسات الشروط الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين 3 منخفضي ومتوسطي الدخل في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عامًا.

أماكن الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي: