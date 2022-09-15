انت الان تتابع خبر شقق الإسكان الاجتماعي – جهز فلوسك الحجز يفتح خلال أيام والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية على شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة بعد البيان الذي أصدرته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق برئاسة المهندس عاصم الجزار صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر، في هذا الشأن.
يرغب المواطنين في معرف كافة المعلومات المتعلقة بـ”شقق الإسكان الاجتماعي” لاسيما ,انه سوف يتم طرح كراسات الشروط الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين 3 منخفضي ومتوسطي الدخل في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عامًا.
أماكن الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي:
وحددت الوزارة أماكن الوحدات السكنية الجديدة في كلا من الأقصر والقليوبية وبرج العرب الجديدة والفيوم والفيوم الجديدة والبحيرة وكفر الشيخ ومرسي مطروح وأسيوط والمنوفية والإسماعيلية وسوهاج وأخميم الجديدة والشرقية وغيرها من المحافظات.
موعد طرح كراسات الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي :
وأكدت الوزارة أن سوف يتم البدء في طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعى والمتوسط لوحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل للحصول على وحدات سكنية بداية من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 والتي سوف تستمر لمدة 25أيام فقط وبالتحديد حتي يوم الخميس 27 أكتوبر 2022.