انت الان تتابع خبر وحدات سكن المصريين.. الشروط وموعد الحجز فيها داخل 22 محافظة الحقوها بسرعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يتم طرح وحدات سكن المصريين في 22 محافظة، وهذا بجانب أن الإعلان التفصيلي يأتي بأسماء المدن والمحافظات سوف يكون متاح يوم الجمعة القادمة، وتقدم كراسات الشروط بدءاً من يوم 26 سبتمبر، والوحدات تكون متوفر للتسليم الفوري فيما عدا 3 مناطق فقط وكل الشقق 3 غرف وصالة بمساحة 90 متر وجاهزة على التسكين.

موعد سحب كراسات شروط وحدات سكن المصريين

وقالت عبد الحميد أنه يتم فتح باب سحب كراسات الشروط 26 سبتمبر أمام كل من يريدون شرائه لمدة أسبوع، ومن بينهم ذو الاحتياجات الخاصة “الوحدات معظمها جاهزة للتسليم، وتكون لكل منخفضي ومتوسطي الدخل، والراتب الشهري للأسرة 8000 جنيه والأعزب 6000 جنيه، ومتوسطي الدخل يكون للأعزب الراتب 14 ألف جنيه، والأسرة 18 ألف جنيه، وتتوفر الكراسات في محافظات الوحدات.

سعر وحدات سكن لكل المصريين

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية المقدمة تكون مخفضة وهي تبدأ من 193 ألفاً و207 الاف، والوجه البحري والصعيد التمويل يكون بـ 3% متناقصة لمدة 30 عام، والتقديم يكون على الموقع.

ويدفع المواطن مقدمات الوحدات غير الجاهزة وهي تبدأ من 15 ألف لـ 22 ألف جنيه، ومن الممكن شراء الكراسة وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية عن طريق مكاتب البريد، وتسليهما يكون في 18 شهر.