انطلاق فعاليات اليوم الثاني والختامي لمهرجان سباق الهجن بالعريش بمشاركة 360 جملا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - انطلقت صباح اليوم ، الخميس ، فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سباق الهجن الاولى على مسارات مضمار نادي الهجن بالعريش بمشاركة 360 هجينا تمثل محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية وسط حضور جماهيري حاشد من عشاق رياضة وسباقات الهجن.

وقال الدكتور مهدي سالم مدير البطولة ، أن فعاليات اليوم الثاني من السباقات انطلقت في وقت مبكر اليوم حيث من المقرر استكمال الأشواط ال30 التي بدأت خلال اليوم الاول للمهرجان أمس الأربعاء ، لتنتهي مع حفل الختام وتوزيع الجوائز بواسطة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء على الفائزين بالمراكز الأولى لاشواط السباق.

وأشار مهدي إلى إنه تقام اليوم خلال فقرات حفل الختام مسابقة "مزاين الإبل " ، يتم خلالها افضل الهجن المشاركة بالسباق والتي تتميز عادة بالجمال الطبيعي ومميزات اخرى مثل مهارة السرعة على مسار المضمار .

وكانت فعاليات اليوم الأول لمهرجان سباق الهجن انطلقت أمس حيث شهدت افتتاح معرض المشغولات التراثية البدوية و إطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شارة انطلاق المهرجان بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواءهسام الخولي نائب المحافظ والنواب ومشايخ وأبناء قبائل شمال سيناء.

وأكد محافظ شمال سيناء على أن المهرجان ساهم في انتعاش مدينة العريش اقتصاديا وسياسيا من خلال حركة الجمهور المتعطش لحضور سباقات الهجن بعد غياب استمر لعدة سنوات.

وطالب محافظ شمال سيناء بضرورة إقامة قرية اوليمية متكاملة ، بموقع مضمار الهجن نظرا لما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وموقع جغرافي مميز وذلك لخدمة رياضة الهجن والرياضات المختلفة.

فيما الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة على اهتمام القيادة السياسية بكل قطعة من أرض مصر وخاصة محافظة شمال سيناء ، مؤكدا على أن رياضة الهجن هي موروث شعبى لمحافظتى شمال وجنوب سيناء .

وأوضح الوزير أن ما شاهده خلال رحلة وصوله إلى شمال سيناء أنها أصبحت آمنة وتتمتع لكافة مظاهر الأمن والأمان بفضل القوات المسلحة والشرطة المصرية ، كما وجه الشكر لمحافظ شمال سيناء على الاهتمام الدائم بالفعاليات الرياضية بالمحافظة وخاصة رياضة سباقات الهجن التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة والقيادة السياسية.

وأكد وزير الشباب والرياضة إنه سيزور مدينة الشيخ زويد اليوم لوضع حجر الأساس لإحلال وتجديد مركز شباب الشيخ زويد ، لجانب تفقد المدينة الشبابية بالعريش وحضور أنشطة وفعاليات بمنتدى الشاب ومن ثم حضور الحفل الختامي لمهرجان الهجن.