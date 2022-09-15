القوى العاملة: بدء دورات التدريب على 5 مهن فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بالجيزة، عن بدء التدريب المهنى للعام 2022- 2023، فى إطار خطة التدريب المهنى التى اعتمدتها وزارة القوى العاملة مؤخرا، وبناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة.





وتابع المستشار محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، اليوم الخميس، فاعليات بدء دورات التدريب المهنى المنعقدة بمركز تدريب مهنى بولاق على أقسام "الخياطة والتفصيل والكهرباء والألوميتال وصيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف". واستهل مدير المديرية جولته التفقدية للمركز وناقش المدربين حول برامج التدريب التى تتم مع المتدربين النظرية والعملية، كما حث المتدربين على ضرورة الاستفادة المثلى من برامج التدريب المتاحة، كما اطلع على سير العمل بالأقسام الأخرى، واستمع إلى عرض من محمد الكيلانى مدير عام مراكز التدريب بشأن ماتم بالأقسام المطورة، وقد اطلع على اختبارات قياس مستوى المهارة التى تتم بالمركز اليوم ووجه بضرورة بذل أقصى الجهد لنجاح العملية التدريبية.

وفى ختام الزيارة أثنى مدير المديرية على جهود جميع العاملين بالمركز. يشار إلى أنه صاحب مدير المديرية، فى أثناء الزيارة محمد الكيلانى مدير عام مراكز التدريب بالجيزة وعفاف يوسف مدير المركز التدريب المهنى ببولاق.

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