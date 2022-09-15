الراية القطرية: زيارة الرئيس السيسى إلى الدوحة عمقت الروابط الأخوية

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "الراية" القطرية، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قطر تأتى تتويجا لمسار التميز الأخير فى العلاقات بين الجانبين، والتى عمقت الروابط الأخوية، حيث أتاحت بحث تعزيز العلاقات ومناقشة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودعم الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة.





وأشارت الصحيفة - فى افتتاحيتها تحت عنوان "قطر ومصر.. شراكة أخوية تعزز وحدة الصف العربى"- إلى أهمية العلاقات القطرية المصرية التى اكتسبت زخما وتطورا فى الفترة الأخيرة، ورسخت الزيارة الرغبة المتبادلة لدى الجانبين بالتطلع لتعميق العلاقات الثنائية على كافة الصعد محليا وإقليميا ودوليا. وأضافت أن قمة الدوحة أسست لانطلاقة مهمة تفضى إلى التوصل إلى صيغة للشراكة الاستراتيجية، لا سيما أن مقوماتها قوية الأركان فى البلدين، فى ظل توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تشمل قطاعات منها السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والنقل الجوى والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والمجال الإعلامى والثقافى والتعاون الثقافى والأثرى. وتابعت أن توقيت الزيارة يكتسب أهمية خاصة، إذ تأتى قبل انطلاق القمة العربية فى الجزائر مطلع نوفمبر المقبل، واجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وتتزامن مع تحديات وتطورات إقليمية ودولية متسارعة، خاصة فيما يتعلق بمستجدات الشرق الأوسط والعملية العسكرية فى أوكرانيا. وأوضحت أن الزيارات المتبادلة بين القيادتين القطرية والمصرية تؤكد على تطابق الرؤى والمصالح فى أمن واستقرار المنطقة ودعم وتفعيل آليات العمل العربى المشترك، تحقيقا لوحدة الصف العربى وتطلعات الشعبين الشقيقين، استنادا إلى أسس تاريخية تربط بين البلدين والشعبين فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

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