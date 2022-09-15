السفيرة المصرية لدى نيوزيلندا تسلم الدعوة الخاصة بحضور الدورة ٢٧ لمؤتمر تغير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 09:29 صباحاً - التقت السفيرة دينا الصيحى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى نيوزيلندا، وزير التغير المناخى النيوزيلندى James Shaw، وذلك فى إطار التحضيرات الجارية للتنسيق حول المشاركة النيوزيلندية فى الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه وتترأسه مصر في نوفمبر القادم.

سلمت السفيرة الصيحى الوزير النيوزيلندى الدعوة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى السيدة رئيسة الوزراء النيوزيلندية Jacinda Ardern للمشاركة فى قمة المناخ COP27، معربة عن تطلع مصر لمشاركة رئيسة الوزراء خاصة في ظل اهتمام نيوزيلندا بقضايا التغير المناخى.

كما عرضت السفيرة دينا الصيحي أولويات الرئاسة المصرية، حيث أشار وزير التغير المناخي النيوزيلندى إلى أن بلاده تدعم بشكل كبير أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، خاصة فيما يتعلق بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.

هذا، واستعرضت السفيرة الصيحي المبادرات المصرية المنتظر طرحها خلال المؤتمر، موضحة أنها تتوافق مع السياسات النيوزيلندية بشأن تغير المناخ، حيث أشاد الوزير النيوزيلندى بتلك المبادرات خاصة المتعلقة بالقطاع الزراعي، وذلك فى ضوء اعتماد الاقتصاد النيوزيلندي على الزراعة. كما أعرب الوزير النيوزيلندى عن تقديره للدور القيادى التى تلعبه مصر فى ملف التغير المناخى ومبادراتها على الساحة الأفريقية.