نيوزيلندا تتسلم دعوة مصر للمشاركة فى مؤتمر المناخ «COP27» 

جدة - نرمين السيد - سلمت السفيرة دينا الصيحى، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، اليوم الخميس، الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاكيندا اردرن؛ للمشاركة فى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته السفيرة مع وزير التغير المناخى النيوزيلندى جيمس شو، وذلك فى إطار التحضيرات الجارية للتنسيق حول المشاركة النيوزيلندية فى مؤتمر "COP27"، الذى تستضيفه وتترأسه مصر فى نوفمبر القادم.

وأعربت السفيرة دينا الصيحى- حسبما ذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس - عن تطلع مصر لمشاركة رئيسة الوزراء خاصة فى ظل اهتمام نيوزيلندا بقضايا التغير المناخى.

كما استعرضت السفيرة دينا الصيحى أولويات الرئاسة المصرية، حيث أشار وزير التغير المناخى النيوزيلندى إلى أن بلاده تدعم بشكل كبير أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر "COP27"، خاصة فيما يتعلق بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.

وألقت السفيرة الضوء على المبادرات المصرية المنتظر طرحها خلال المؤتمر، موضحة أنها تتوافق مع السياسات النيوزيلندية بشأن تغير المناخ.

من ناحيته، أشاد الوزير النيوزيلندى بتلك المبادرات خاصة المتعلقة بالقطاع الزراعى، وذلك فى ضوء اعتماد الاقتصاد النيوزيلندى على الزراعة، معربا عن تقديره للدور القيادى التى تلعبه مصر فى ملف التغير المناخى ومبادراتها على الساحة الإفريقية.