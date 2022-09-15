آخر موعد لتسجيل رغبات الناجحين بالشهادة الثانوية الأزهرية.. الجمعة

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، أن مساء غدٍ الجمعة 16 من سبتمبر الجارى 2022م، هو آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب والطالبات الناجحين فى الدورين الأول والثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية.





وحث المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، جميع الناجحين فى الثانوية الأزهرية لهذا العام سرعة تسجيل رغباتهم قبل انتهاء موعد التقديم. واعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها "‏العلمى – الأدبى" والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسى 2021/2022. وحسبما أفاد الأزهر الشريف، بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الثانوية للقسم العلمى 62.20 %، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى ‏‏66.13%، بنسبة نجاح عامة فى القسمين بلغت 64.80 %، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏61280 طالبا وطالبة، حضر منهم 57645 بينما بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.

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