جدة - نرمين السيد - القاهرة تبدأ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة بفعاليات المنتدى الإقليمى العربى بشأن المبادرات لتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة. القاهرة تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى "الإدارة العامة للتعليم المدنى وتأهيل الكوادر الشبابية" ملتقى شباب الجمهورية الجديدة والمناخ، بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر، ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وذلك بمكتبة مصر العامة بمحافظة الشرقية. القاهرة تفتتح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجارى. الكويت تشارك الكويت الدول العربية فى الاحتفال باليوم العربى للأرصاد الجوية، الذى اختارت مراكز الأرصاد الجوية العربية شعاره هذا العام "المناخ وسلامة المجتمع"؛ لإبراز أهمية دور الأرصاد الجوية فى مواجهة التغيرات المناخية ومخاطر الطقس القاسى كموجات الحرارة والجفاف والأمطار الغزيرة والعواصف الغبارية والتقلبات المناخية. القاهرة يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضا للفن التشكيلى تحت عنوان "روح الفن"، وذلك فى السادسة والنصف مساءً بقاعة زياد بكير للفنون بالأوبرا. القاهرة تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية فنية تحييها فرقة "كايرو كافيه"، بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، وذلك فى الثامنة مساءً، على المسرح الصغير بالأوبرا. القاهرة ينظم قصر الأمير بشتاك "بيت الغناء العربى"؛ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية غنائية بالتعاون مع "جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش" فى السابعة والنصف مساءً، بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين على وفاة فنان الشعب "الموسيقار سيد درويش". القاهرة تنطلق الدورة الأولى لبينالى الإسكندرية للفنون التشكيلية، بعد غد الخميس المقبل، بقاعة الفنان محمد ناجى للفنون التشكيلية، تحت عنوان " عمار يا إسكندرية"؛ وذلك بمشاركة عشرات الفنانين التشكيليين، منهم الفنانة التشكيلية نهى شطا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.