وزيرة التعاون الدولى تصل لبنان

جدة - نرمين السيد - مؤتمر المناخ COP 27

يأتى هذا؛ للمشاركة فى المنتدى الإقليمى العربى بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة، والذى تستضيفه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" فى دولة لبنان، اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يُعقد المنتدى الإقليمى العربى بشأن تمويل العمل المناخى استعدادا لمؤتمر الأطراف الـ 27 للأمم المتحدة COP 27، والذى سينعقد بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

ويشارك فى المنتدى عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعى المستوى، وممثلون عن القطاعين العام والخاص والمجتمع الإنمائى الدولى.

مؤتمر المناخ COP 27

فيما يتحدث فى المنتدى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، COP27 وزير الخارجية سامح شكرى، عبر الفيديوكونفرانس ،ونائبة الأمین العام للأمم المتحدة أمینة محمد، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتى.

ومن المقرر أن يتحدث الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخىCOP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر، أن المنتدى الإقليمى العربى بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة، يعد واحدا من 5 منتديات إقليمية تنظم فى سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف الـ 27 والذى تنظمه مصر مع روّاد الأمم المتحدة رفيعى المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس.