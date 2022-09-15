صحف القاهرة تسلط الضوء على لقاء الرئيس السيسى بأمير قطر فى قمة الدوحة

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى: دعم التضامن العربى والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة هدف مشترك للبلدين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أكد انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية مع دولة قطر على جميع الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، وذلك خلال لقاء الرئيس، أمس، فى الديوان الأميرى بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.

وأشارت (الأهرام) إلى أن الرئيس عن تقديره وامتنانه لأمير قطر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنا ما عكسته الزيارة الأخيرة لأمير دولة قطر للقاهرة، خلال يونيو الماضى، من دلالات على تعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله: إن الرئيس السيسى والأمير تميم عقدا جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، مشيرة إلى أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس السيسى أعرب، فى حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن تقديره لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مما يعكس التطور والزخم الذى اكتسبته العلاقات فى الفترة الأخيرة، كما يرسخ الرغبة المتبادلة لدى الجانبين فى التطلع لتعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة".

كما نوه الرئيس بأن زيارته لدولة قطر تعكس رغبة البلدين المتبادلة لدعم التضامن العربى وتفعيل العمل العربى المشترك لتحقيق هدف رئيسى، هو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة خلال المرحلة الراهنة التى تتسم بدقة شديدة فى ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمى والدولى الذى يجتاح العالم، الأمر الذى يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وقطر.

ورحب الأمير تميم بالزيارة التاريخية للرئيس السيسى، وهى أول زيارة رسمية إلى الدوحة، والتى تأتى تتويجا لمسار التميز الأخير فى العلاقات بين الجانبين، معربا عن تقديره الجهود المصرية الداعمة للشأن العربى والخليجى على كل الأصعدة، مؤكدا حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائى فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما ثمن الأمير تميم الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجا يحتذى فى الحفاظ على الاستقرار فى الوطن العربى.

وشهد الرئيس السيسى، والأمير تميم، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادى للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم فى مجال الشئون الاجتماعية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال الموانى بين مصر وقطر.

وخلال لقاء الرئيس السيسى، أمس، مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، أكد الرئيس حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة، للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى البلدين الشقيقين.

وأعرب رجال الأعمال القطريون عن تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء القطرى: القمة القطرية ــ المصرية فتحت آفاقا جديدة لتطوير التعاون الثنائى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس الوزراء القطرى رحب بنتائج مباحثات أمير دولـة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى جاءت فى إطار زيارة الرئيس السيسى للدوحة لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والرغبة المشتركة فى تطويرها والارتقاء بها لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وأكد المجلس- خلال اجتماعه أمس برئاسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن مباحثات القمة القطرية المصرية ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها فى الدوحة فتحت أمام البلدين آفاقا جديدة لتوسيع وتطوير التعاون فى مختلف المـجـالات وتكثيف الجهود لخدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربى المشترك.

وتحت عنوان "تغريدة لأمير قطر: زيارة الرئيس السيسى تزيد علاقاتنا رسوخا"، نقلت صحيفة "الأخبار" عن الأمير القطرى قوله إن "زيارة أخى الرئيس عبدالفتاح السيسى للدوحة، والتى زادت العلاقات القطرية المصرية رسوخا، وأتاحت لنا بحث سبل تحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين فى تعزيز تلك العلاقات، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، ودعـم الأمن والسلم والاستقرار فى منطقتنا".

وتحت عنوان "مدبولى: الزيارة تستهدف التشاور والتنسيق بمختلف المجالات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة قطر تعد الأولى للرئيس إلى الدوحة وتأتى تلبية للدعوة الموجهة إلى سيادته من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

وتحت عنوان "الرصيف البحرى بالضبعة و"مشتقات البلازما" مشروعان قوميان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كشف عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعقد مؤتمر اقتصادى تستمع خلاله الحكومة لآراء الخبراء والمختصين فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء فى الإعداد لهذا المؤتمر، وما ستتضمنه جلساته من موضوعات مختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أمس، وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تصريحات الرئيس السيسى، خلال زيارته إلى هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أنها كانت كاشفة للعديد من الأمور، خصوصا فيما يتعلق بحملات التشكيك المغرضة حول القناة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس السيسى، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر السادس، الذى نظمته المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وما أكد عليه الرئيس من حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية.

واستعرض وزير الصحة والسكان، تقريرا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وجدرى القردة محليا، أوضح فيه الموقف الوبائى لجدرى القردة عالميا حتى يوم 13 سبتمبر الجارى.

أما بالنسبة للموقف الوبائى فى مصر، فأوضح أنه قد تبين من خلال الفحص الطبى أن هناك حالة واحدة إيجابية قادمة من إسبانيا، تم عزلها بمستشفى الحميات وحصر المخالطين لها، وجار متابعتهم لمدة 21 يوما من تاريخ المخالطة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من القرارات، من بينها اعتبار مشروع شركة "جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما" من المشروعات الإستراتيجية والقومية، ومنحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزا لتجميع البلازما فى مختلف انحاء الجمهورية.

كما وافق المجلس على اعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحرى "ميناء تخصصى" بموقع محطة الضبعة النووية، من المشروعات القومية للدولة.

وعلى جانب آخر أكد رئيس مجلس الوزراء، استمرار جهود الدولة فى دعم قطاع السياحة، وتقديم المزيد من التيسيرات التى من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية بمصر، من مختلف الأسواق المستهدفة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى، أمس الأول؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الوافدة.

وعلى صعيد آخر، أكد مدبولى اهتمام مصر البالغ بإطلاق إستراتيجية الملكية الفكرية، موضحا أنه تم الانتهاء بالفعل من مرحلة إعداد الإستراتيجية، ومن المقرر إطلاقها يوم الأربعاء المقبل فى احتفالية كبرى تقام بهذه المناسبة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى، لمتابعة الترتيبات النهائية لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وتحت عنوان "رئيس الأركان يتفقد آخر التطورات لمبادرة حياة كريمة فى الجيزة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تفقد أعمال التطوير بقرية الشوبك الشرقى التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التى تتم بالقرية؛ وتذليل كل العقبات التى تقف عائقا فى المشروعات الجارى تنفيذها.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وتضمنت الإجراءات عرضا تفصيليا للمشروعات التى تم الانتهاء منها ومعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض المدة الزمنية للانتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المبادرة.

وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد خلالها الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة المركزية العسكرية للقيام بدورها فى الإشراف على تنفيذ المشروعات لكل قطاعات المبادرة والذى نتج عنه الانتهاء من الأعمال المخططة فى التوقيتات المناسبة.