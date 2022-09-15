حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن انخفاضا فى درجات الحرارة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - حالة طقس اليوم

ويسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويتوقع الخبراء أن يكون طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 31 23

العاصمة الادارية 32 22

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 31 23

دمياط 28 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 24

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 26

الاسكندرية 29 24

العلمين الجديدة 29 23

وادى النطرون 30 23

مطروح 29 24

السلوم 29 20

سيوة 32 21

العريش 30 23

رفح 29 22

الطور 33 24

كاترين 30 19

رأس سدر 34 22

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 35 26

حلايب 32 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 22

أسيوط 33 22

سوهاج 36 23

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 26

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 33 28