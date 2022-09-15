محافظ الغربية يطمئن على المشروعات القومية فى 3 مدن (صور)

جدة - نرمين السيد - طنطا

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال رصف شارع حافظ وهبى بحى أول طنطا والذى يعد أحد المحاور المرورية الهامة التى تربط وسط المدينة بمدخلها من جهة محافظة المنوفية، كما تفقد أعمال رصف طريق سوق المواشى بطول 3 كم والذى سيعتبر محوراً مروريا هاما يساهم فى تخفيف الحركة على الطريق الزراعى للقادمين من القاهرة.

وفى ذات السياق تفقد محافظ الغربية أعمال رصف طريق المعامل كما تفقد أعمال النظافة فى طريق مصرف اخناواى عقب رصفه إلى جانب تفقد المرحلة الخامسة والسادسة من كورنيش طنطا، واختتمت الجولة فى طنطا بتفقد سير العمل فى منطقة عربات الطعام المتنقلة بالإستاد.

الملحة الكبرى

وتفقد المحافظ فى مدينة المحلة أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى، والذى يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا، الأولى تم بدء العمل بها بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعى، الثانية بداية من المجمع الصناعى وحتى الهويس، والثالثة كمحور مرورى يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبى على- سمنود، حيث تابع المحافظ أعمال ردم الترعة الجانبية لتوسعة الطريق.

سمنود

واختتم المحافظ جولته فى سمنود بتفقد كورنيش ترعة الساحل والذى يتم إنشاؤه بطول 3 كم وعرض 6 أمتار بتكلفة مالية 47.7 مليون جنيه ليصبح متنزه ومتنفس جديد وحضارى لمدينة سمنود، كما تفقد أعمال رصف مدخل سمنود والطريق الرئيسى بقرية بهبيت الحجارة والطريق المؤدى للجامعة التكنولوجية بالقرية ذاتها.