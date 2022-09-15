هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب العمل أو قضاء الحوائج؟

جدة - نرمين السيد - قالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "الأصل أداء الصلوات المفروضة فى وقتها، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى".
وأضافت الإفتاء: "الترخص بالجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، لمرض أو سفر، أمر جائز شرعًا باتفاق جمهور العلماء".
وتابعت: "الجمع بينهما لعذر غير ذلك كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا بشرط ألَّا يصير ذلك عادة، مع مراعاة أن ينوى الجمع بين الصلاتين فى وقت الأولى منهما إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو فى أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين".
حكم إعطاء الزكاة للأخ المدين
وكشفت دار الإفتاء فى فتوى سابقة عن حكم دفع الزكاة إلى الأخ الذى عليه ديون.
وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "يقول الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ"، فقد بينت هذه الآية المصارف التى تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها".
وأضافت الإفتاء: "يجوز شرعًا أن يعطى المزكِّى أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب فى هذه الحالة مضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِى عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ" رواه الإمام أحمد فى مسنده.
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