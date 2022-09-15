هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب العمل أو قضاء الحوائج؟

جدة - نرمين السيد - قالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "الأصل أداء الصلوات المفروضة فى وقتها، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى".

وأضافت الإفتاء: "الترخص بالجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، لمرض أو سفر، أمر جائز شرعًا باتفاق جمهور العلماء". وتابعت: "الجمع بينهما لعذر غير ذلك كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا بشرط ألَّا يصير ذلك عادة، مع مراعاة أن ينوى الجمع بين الصلاتين فى وقت الأولى منهما إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو فى أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين". حكم إعطاء الزكاة للأخ المدين

وكشفت دار الإفتاء فى فتوى سابقة عن حكم دفع الزكاة إلى الأخ الذى عليه ديون.