تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. التفاصيل ورابط التسجيل

جدة - نرمين السيد - تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن كل تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022... وقالت الوزارة، فى بيان لها، مساء أمس الأربعاء، إنها تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفنى، وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التى تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأعلنت أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكترونى لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لـ الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من اليوم الخميس 15/9/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022 لمدة أسبوع.

وقالت وزارة التعليم العالى إن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، سيكون كالتالى:

أولا: الدبلومات الفنية 3 سنوات

دبلوم المدارس الثانوية الفنية "التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق" 60% فأكثر.

ثانيا: الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها.. كالتالى:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة "التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية"، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، 60% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

دبلوم المدارس المتقدمة "التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات، 60% فأكثر.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز، 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات، 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة فنيات تمريض، التابعة لوزارة الصحة، 75% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع أقل من 75%، وحتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة.

رابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وكشفت الوزارة عن أنه يتم تسجيل الرغبات لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022، باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السرى من خلال هذا الرابط www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ولفتت إلى أن سيتم فتح هذه المعامل لـ تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، لافتة إلأى أنه يمكن للطالب التقدم، كذلك، عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وشددت وزارة التعليم العالى على أنه سيتم الانتهاء من إدخال أو تعديل الرغبات لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022، فى تمام الساعة الـ 7 مساء من آخر يوم فى المرحلة.