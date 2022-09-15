متحدث الحكومة يكشف عن مكاسب خطة ترشيد الكهرباء

جدة - نرمين السيد - ترشيد الكهرباء

وأكد متحدث الحكومة على أن الجهات الحكومية ملتزمة بإجراءات ترشيد الكهرباء، وبناءً على ذلك يتم إطفاء الأنوار بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.

وقال، فى تصريحات تليفزيونية، إنه يتم تدشين حملات لمتابعة عملية الترشيد فى المولات والمحلات التجارية والطرق، لافتا إلى أن هذه الخطة أثمرت حتى الآن عن عديد من المكاسب.

وأكد المستشار نادر سعد أن خطة ترشيد الكهرباء ساهمت حتى الآن، فى توفير كميات غاز، وتصديرها إلى أوروبا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم توفير كميات غاز فائضة من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى ذلك من أجل توفير العملة الصعبة؛ لتخفيف الضغط على العملة المحلية.