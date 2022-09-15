البحوث الفلكية يحدد موعد المولد النبوى 2022

جدة - نرمين السيد - موعد المولد النبوي 2022

موعد المولد النبوي 2022... وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد؛ فإن هلال شهر شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الـ 11 والدقيقة 56 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من صفر 1444هـ، الموافق 25/9/2022م.

موعد المولد النبوي 2022... وذكر معهد البحوث الفلكية، على صفحته الرسمية على فيسبوك موعد المولد النبوي 2022، مستطردا: "ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس "يوم الرؤية" في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف: "ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم "يوم الرؤية" في بعض البلدان العربية والإسلامية، على الرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم".

موعد المولد النبوي 2022.. وانتهى بيان البحوث الفلكية: "وبذلك يكون يوم الإثنين 26/9/2022 م هو المتمم لشهـر صفر 1444هـ، وتكون غرة شهر ربيع الأول 1444هـ فلكيا يوم الثلاثاء 27/9/2022م، وموعد المولد النبوي 2022 سيكون يوم السبت الموافق 12 ربيع الأول 1444هـ، الـ 8 من أكتوبر 2022".