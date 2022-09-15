بثنائية فاليردى وأسينسيو .. ريال مدريد يتخطى لايبزيج ويتصدر مجموعته فى دورى أبطال أوروبا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:30 صباحاً - حقق ريال مدريد فوزا ثمينا، على ضيفه فريق لايبزيج الألماني، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 80 من زمن اللقاء ليسجل أول أهدافه عن طريق فيدى فاليردى، من تسديدة رائعة سكنت على يمين حارس فريق لايبزيج.

وأضاف ماركو أسينسيو ثانى أهداف الفريق الملكى فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، من تسديدة قوية، سكنت على يسار حارس الفريق الألماني.

وتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما بقى فريق لايبزيج بدون رصيد من النقاط فى المركز الرابع والأخير.

وفى نفس المجموعة تعادل شاختار دونيتسك الأوكرانى فى وقت سابق من اليوم مع سيلتك الإسكتلندى 1 - 1.

وأصبح النجم الكرواتى لوكا مودريتش، أكبر لاعب يخوض مباريات مع ريال مدريد على مستوى دورى أبطال أوروبا، بعمر 37 عاما، منذ النجم المجرى بوشكاش عام 1965، عندما كان يبلغ من العمر 38 عاما.

وغاب عن ريال مدريد في مباراة الليلةالنجم الفرنسي كريم بنزيما هداف الفريق بعدما تلقى إصابة في المباراة الأولى امام سيلتك أبعدته عن الملاعب والتي تم تشخيصا في أوتار الركبة.