التعليم العالى تبحث الاستعداد لاستضافة مؤتمر الاتحاد العالمى للتعليم الطبى

جدة - نرمين السيد - عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود. ريكاردو بركويز رئيس الاتحاد العالمى للتعليم الطبى (WFME) اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا؛ لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى (WFME) خلال شهر يونيو 2023، بالتعاون مع جامعة عين شمس (الشريك الأكاديمى للمؤتمر )، وذلك بحضور د.محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، د.حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ولفيف من قيادات التعليم العالى والمستشفيات الجامعية.





وفى مستهل كلمته، أشاد الوزير بجهود الاتحاد العالمى للتعليم الطبى(WFME) فى تحسين جودة التعليم الطبى بجميع أنحاء العالم، وتعزيز المعايير العلمية والأخلاقية فى التعليم الطبى، موجها الشكر لرئيس الاتحاد العالمى للتعليم الطبى على تعاونه مع مصر فى هذا المجال، فضلا عن الدعم المتواصل والتعاون المستمر من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد د. أيمن عاشور على استعداد مصر لاستضافة المؤتمر العالمى الخامس للاتحاد العالمى للتعليم الطبى (WFME)، والذى يأتى فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى للاتحاد، ومرور خمسين عاما على تأسيسه (WFME)، وذلك بمشاركة وزارة التعليم العالى، وجامعة عين شمس كشريكا أكاديميا، وحضور أكثر من 1200 طبيب من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أهمية المؤتمر فى تحسين جودة التعليم الطبى، وتدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل، والوصول إلى مستوى تعليمى متطور ومتميز.

كما أكد الوزير حرص الدولة المصرية على توفير كافة سبل الدعم للاستعداد لهذا المؤتمر المهم والتجهيز له بشكل يليق بمكانة مصر ودورها القيادى والإقليمى والدولى فى مجال التعليم الطبى، وهو ما يتفق مع التوجهات العامة للدولة فى التعاون مع الهيئات والمنظمات العالمية، مضيفا أن استضافة مصر للمؤتمر تأتى أيضا فى إطار تنفيذ إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وإتاحة المجال لإبراز ما قامت به مصر من جهود سياسية واقتصادية وتنموية وتعليمية وبيئية غير مسبوقة مما يعزز مكانتها وريادتها إفريقيا وعالميا فى مجال التعليم الطبى.

ومن جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العالمى للتعليم الطبى (WFME) باستضافة مصر للمؤتمر، والذى يعكس ثقة المشاركين فى الاستعدادات المصرية، وتنظيمها لهذا المؤتمر، ويمثل تعزيزا لعمقها وبعدها الدولى والإقليمى، وريادتها فى مجال التعليم الطبى.

ومن جانبه، أكد د. محمود المتينى على جاهزية جامعة عين شمس كشريك أكاديمى للمؤتمر فى تسخير كافة الجهود اللازمة لإنجاح استضافة المؤتمر، بشكل متميز يعكس حجم التطور الذى تشهده مصر فى مجال التعليم الطبى.

شهد فعاليات المؤتمر الصحفى، د.أسامة منصور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، د. سمر عبد العظيم مقرر اللجنة التنظيمية لإقامة المؤتمر، أ. أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أ. محمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

جدير بالذكر، أنه تم عقد جلسة مباحثات بين د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود. ريكاردو بركويز رئيس الاتحاد العالمى للتعليم الطبى(WFME) قبل انعقاد المؤتمر الصحفى؛ للوقوف على آخر التطورات بشأن استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمى، وبحث الرؤى المستقبلية والتعاون المشترك بين مصر والاتحاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العالمى للتعليم الطبى (WFME) تأسس فى عام 1972، ويعد منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، تهتم بتحسين جودة التعليم الطبى فى جميع أنحاء العالم، ودعم الرعاية الصحية للجميع من خلال تعزيز الجودة العالية فى التعليم الطبى، والتدريب الطبى، كما يعمل الاتحاد بالشراكة مع عدد من الاتحادات الإقليمية للتعليم الطبى وعدد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية، والرابطة الطبية العالمية، فضلا عن الشراكة مع عدد من كليات الطب فى العالم.