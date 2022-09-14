متحدث الحكومة: مليار دولار استثمارات جديدة من قبل 9 شركات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:30 مساءً - كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تحضيرات الحكومة للمؤتمر الاقتصادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد «على مدار اليومين الماضيين عقد رئيس الوزراء مؤتمرين للتحضير للمؤتمر الاقتصادي، أحدهما مع رجال اتحاد الصناعات، وطرح عليهم بعض الأفكار الخاصة بالمؤتمر، كما طالبهم بتجهيز ورقة تمثل وجهة نظرهم الخاصة بكيفية الارتقاء بالقطاع الصناعي»، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيعقد على مدار 3 أيام، مع تخصيص كل يوم لموضوع معين.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء «رئيس الوزراء عقد اجتماعا ثانيا اليوم بحضور وزيري المالية والتعاون الدولي لمراجعة الأفكار المختلفة المقرر طرحها في المؤتمر الاقتصادي».

وحول توجيهات رئيس الوزراء بتعزيز حوافز الاستثمار أكد أن القطاع الصناعي له أولوية معلقا «مستعدون للاستجابة لأي مطالب من قطاع الصناعة، أعتقد الدولة قدمت الكثير والفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الأجنبية

وتابع «مليار دولار استثمارات جديدة من قبل 9 شركات التقى مسئولوها برئيس الوزراء، وهذا دليل على أن الاقتصاد المصري ما زال محط أنظار الشركات الكبرى التي تنظر لمصر نظرة ثقة»، لافتا إلى أن هذه الشركات تسلمت بالفعل الأراضي، وبعضها بدأ في تنفيذ.

وأردف «جزء من الشركات الجديدة يأتي لأول مصر بعد التعديلات والإصلاحات الحكومية التي تستهدف إلى تحويل مصر مركزا لتصدير منتجاتها، وجزء آخر من الشركات يعمل بالفعل بمصر، وتستهدف توسيع نشاطها بينها شركة سوموتومو اليابانية ستنشأ أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في العالم، فضلا عن 7 مصانع أخرى لها متواجدين بالفعل بمصر، إضافة إلى كبرى الشركات التركية التي ستستثمر 100 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة اليابانية كشفت عن وجود 33 مليون سيارة حول العالم، تدخل في مكوناتها الضفائر الإلكترونية المصنعة بمصر، لافتا إلى أن 3 شركات محمول كبرى لها مصانع في مصر.

وأكد أن الحكومة مهتمة بدعم قطاع السياحة «البداية ستكون من خلال تسيير رحلات الطيران منخفضة التكلفة لتشجيع الحركة السياحية»، مضيفا «سيتم توفير تذاكر طيران مخفضة، الذي يتم فيه الاستغناء عن الخدمات غير الضرورية، بعض الرحلات توفر الوجبات مقابل مادي، أو تشترط اصطحاب حقيبة واحدة، وباقي الحقائب بمقابل مادي، هذا النوع من الطيران سيكون من خلال شركة إير كايرو عبر تأجير عدد من الطائرات».