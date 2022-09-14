جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم الأوائل فى شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021/2022، الذى نظمته دار التحرير للطباعة والنشر، بحضور إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس الإدارة، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعدد من قيادات المؤسسة.





وأعرب الدكتور رضا حجازى، عن سعادته بحضوره الاحتفال بتكريم أوائل شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيرا إلى أن هذا التكريم تأكيدا على ضرورة وأهمية تحفيزهم، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق والإجادة، وحثهم على تنمية ما يتمتعون به من مواهب وإبداعات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. ووجه الوزير كلمة للطلاب قائلا لهم: أنتم أمل ومستقبل مصر المشرق، وبكم، وبجهودكم، وإخلاصكم يحقق الوطن آماله، ويرتقى فى طموحاته؛ لذا، أوصيكم أن تحرصوا كل الحرص على استمرار تفوقكم، ومواصلة الاجتهاد الدءوب، وأن تكونوا قدوة لغيركم فى العلم، والخلق، والمواطنة، وقبول الآخر. وكرم الوزير الأوائل بتسليمهم شهادات تكريم، متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم المستقبلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير والتعليم يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.