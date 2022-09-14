محافظ الإسكندرية يتفقد إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع وتدوير المخلفات بالعجمى

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأربعاء، الأعمال الإنشائية للمحطة الوسيطة لتجميع وتدوير المخلفات بالعجمى غرب الإسكندرية والتى تتم على مساحة 5 آلاف متر وبقدرة استيعابية 1000 طن يوميا.





وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته باستمرار أعمال تمهيد طريق أم زغيو بطول 8 كيلو مترات، وذلك كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من دراسة أعمال تطوير البنية المتهالكة بالطريق وعلى رأسها أعمال الصرف الصحى والذى يقدر تكلفتها التقديرية الأولية بمليار جنيه.

وأوضح المحافظ أن طريق أم زغيو من الطرق الحيوية بالمحافظة، مشيراً إلى أن المشاكل المتواجدة بطريق أم زغيو متراكمة على مدار عشرات السنين الماضية.

وأضاف أنه تم البدء فى أعمال التمهيد بالطريق لتيسير حركة مرور المركبات وسيارات النقل عليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للإمكانيات المتاحة.

وفى سياق متصل، تفقد محافظ الإسكندرية، اليوم، مدخل شارع الهانوفيل الرئيسى لوضع عدد من الحلول لحركة الدخول والخروج بمدخل الطريق، وذلك استجابة لشكاوى أهالى المنطقة من كثافة الحركة المرورية والسكانية لاسيما خلال فترة الصيف.

وأكد المحافظ الحرص على دراسة كافة الحلول والمقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على التكدس المرورى الذى يعانى منه المواطنين بشارع الهانوفيل.

وكلف رئيس الحى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالإسكندرية وأعضاء مجلس النواب المعنيين لوضع دراسة شاملة للقضاء على التكدس المرورى بالمنطقة.