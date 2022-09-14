«حياة كريمة» تغير واقع المنوفية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أهم المشروعات التى طورت قرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والتى أصبحت قرية نموذجية بها كافة الخدمات فى شتى المجالات. وتمكنت مبادرة حياة كريمة، من تنفيذ نسبة 100% من مركز طب الأسرة بالقرية كما تم تنفيذ 75% مركز شباب ساقية المنقدى وتطوير مدرستين إعدادية وابتدائية بنسبة 100% وغيرها من المشروعات المهمة.

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