برونو سافيو: هدفي المشاركة في مونديال الأندية.. والأهلي الأعظم في إفريقيا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 09:30 مساءً - أكد البرزيلي برونو سافيو، المنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي، عن سعادته العارمة للنادي، مؤكدا أن لديه طموحات كبيرة لتحقيقها من خلال ارتداء قميص الفريق، ويشعر بشغف كبير لبدء تجربته الجديدة.

ووجه سافيو الشكر لجماهير الأهلي قائلا: «أنا فخور بتواجدي في الأهلي.. إنها الفرصة الأفضل لي خلال مسيرتي الاحترافية.. وأعرف حجم النادي جيدا، وأن الجماهير تنتظر مني الكثير.. أنا سعيد جدًا بوصولي إلى هنا وبالمشاعر الرائعة للجماهير معي.. استقبلت العديد من رسائل الترحيب من جمهور الأهلي على حساباتي على مواقع التواصل.. أنا سعيد جدا بكل شيء».

وعن انضمامه للأهلي قال: «بكل تأكيد هي خطوة مهمة في مسيرتي.. الأهلي نادٍ كبير، وهو الأعظم في إفريقيا وأعرف تمامًا حجم النادي ومسؤولية ارتداء قميصه، الانتقال إلى نادي القرن في إفريقيا خطوة كبيرة و سأبذل كل ما لدي من جهد، وسأقدم كل شيء في الملعب؛ حتى أكون عند حسن ظن الجماهير».

وأشار البرزيلي أنه سيبذل قصارى جهده للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق في المباريات المحلية وفي بطولة إفريقيا؛ حتى يساهم مع زملائه في تحقيق الانتصارات والبطولات التي تسعد جماهير الأهلي.