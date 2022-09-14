محافظ الإسماعيلية يبحث استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - واستعرض محافظ الإسماعيلية - وفقا لبيان المحافظة اليوم - استعدادات المحافظة للتغيرات المناخية وفصل الشتاء وهطول الأمطار مع تحديد بؤر تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء الماضى ووضع حلول جذرية لتلافيها، موجها بإنشاء بيارات وتغيير خطوط صرف الأمطار وتطهير البالوعات بشكل دورى.

وأشار إلى أنه تم إعداد خطة لانتشار وتمركز معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومعدات المحافظة والمراكز والمدن ومديرية الرى ومرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية فى حال مواجهة السيول والأمطار.

وأكد بشارة؛ أنه جارى تطهير كافة مناطق تجمع مياة الأمطار بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة وفق خطة زمنية محددة وضعت مسبقا مع الوضع فى الاعتبار رفع مخلفات تلك الشنايش من قبل الشركة أو سيارات المركز أو الحى التابع له، مؤكدا أنه تم تطهير كافة مخرات السيول القصيرة، مكلفا بتشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الرى والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للمرور على كافة المخرات.

وشدد المحافظ؛ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمدة الإنارة والتأكد من سلامتها والعوازل اللازمة لها قبل بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار.