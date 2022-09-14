توقيع عقد إنشاء محطة محولات الدلتا الجديدة بمدينة الحمام

جدة - نرمين السيد - ويتضمن العقد إنشاء محطة محولات روافع مدينة "الحمام" بقوة 66/11 ك.ف سعة (3×40 م.ف.أ) بمهمات من النوع المعزول بالغاز (GIS) شاملة توريد المحولات الرئيسية خلال مدة تنفيذ تصل إلى نحو 12 شهرا.
ويأتى تنفيذ المحطة ضمن محطات مشروع محور "الدلتا الجديدة" الذى يمثل قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية تنمية الزراعة 2030، لكونه مشروعا تنمويا متكاملا، تصل مساحته إلى 2.2 مليون فدان، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لزيادة رقعة الأراضى الزراعية ضمن خطة الدولة الهادفة لتحقيق الأمن الغذائى.
وقع العقد المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور.
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