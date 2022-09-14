البابا تواضروس يلقى عظة الأربعاء حول فضيلة التدبير

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظة الأربعاء، وتناولت كيفية أن يصبح الإنسان مدبرا فى ظل عالم يعانى من نقص المصادر الطبيعية.





وقال البابا تواضروس فى عظته: "كيف تكون إنسان مدبر؟ التدبير هو وسطية بين المبذر والبخيل.. اسال نفسك هل أنت إنسان مدبر بصفة عام.. مصادر الطبيعة فى العالم بدأت تقل والتغيرات المناخية بدأت تؤثر فى الحياه على الأرض وكل واحد فينا مسؤول مش القادة فقط.. الأزمة التى تواجه العالم كبيرة". وأضاف قداسة البابا: جميلة جملة عمار يا مصر ولكن يجب أن نواجه الأزمة بالتدبير وهو الاستخدام الأمثل المتاح لدينا.. يجب أن نتعلم تدبير ما لدينا.. يد الله هى التى تحكم العالم وتدبره والمدبر يجب أن يكون مجتهدا مش كسلان أو مهمل". وشرح البابا تواضروس قواعد التدبير: "إزاى ننشئ أسرتنا وأولادنا فى مجال التدبير؟ 1- فى نوع من التربية اسمها تربية البركة: لما تربى ابنك وبنتك إزاى يقدم جزء من مصروفه للعشور وعمل الخير للمحتاجين بصفة عامة.. وده شكل من أشكال الأيمان.. وتربية البركة تبان فى القليل ولازم تعود ابنك إن القليل لما أحطه فى إيد ربنا يكون فى بركة. 2- تربية الشبع: يجب أن نربى أولادنا على تربية الشبع وفضيلة القناعة.. الحياة الهادئة لها صور مختلفة عن الواقع المخادع.. علم ولادك الشبع والقناعة. 3- تربية الوقت: بعمل إيه فى الـ24 ساعة وبستفيد منها إزاى.. هل بعلم ابنى إزاى يدبر الوقت بتاعه؟ حتى الطفل الصغير لازم انتبه لطريقة تربيته وتقويمه ولازم أربى ابنى إزاى يحترم الوقت".

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