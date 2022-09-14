أبرز تصريحات السيسى فى حواره مع وكالة الأنباء القطرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، أن زيارته لدولة قطر تعكس التطور والزخم الذى اكتسبته العلاقات بين البلدين فى الفترة الأخيرة، وترسخ رغبتهما فى تعميقها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسى مع وكالة الأنباء القطرية. وقال الرئيس السيسى فى حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا": "أود أن أعرب عن تقديرى لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التى حظينا بها خلال الزيارة، والتى تعكس التطور والزخم الذى اكتسبته العلاقات فى الفترة الأخيرة، كما ترسخ الرغبة المتبادلة لدى الجانبين بالتطلع لتعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

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