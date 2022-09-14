نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجهودات التي تبذلها الحكومة و الاستعدادات لمؤتمر قمة المناخ cop 27 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” عن مبادرات كثير لنشر الوعي البيئي بين المواطنين المصريين، عن مبادرة (رجع الطبيعة لطبيعتها) وتعتبر هذه المبادرة الثالثة تقام في شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم 2022م، وبناءا على ذلك سوف نعرض لحضراتكم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، وبناءا على ذلك أطلقت الدولة الكثير من المبادرات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية و لتوعية المواطنين واستغلالها بطريقة صحيحة وهما:

ترشيد الطاقة الشمسية. ترشيد المياه. وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع. زرع النخيل والزهور .

الإعلان عن تمتلك مصر 30 محمية طبيعية، ويقبلون السياح من الخارج إلى 13 محمية طبيعية، وبذلك تصبح من أهم الثروات التي تمتلكها مصر ويجب الحفاظ عليها واستغلالها استغلالا صحيحاً، حيث أن المبادرة (رجع الطبيعة لطبيعتها) تعتبر المبادرة الثالثة التي أطلقها رئيس الجمهورية لاستضافة قمة المناخ في شرم الشيخ، وهذا لكي تصبح مبادرة للوعي البيئي للعالم أجمع .

أكد رئيس الجمهورية علي أن تكون المجهودات المبذولة من الحكومة على أكمل وجه، ويتفقد العمل بجولات يومية، وأن تكون المشروعات المنفذة ليست تشمل مجالا واحدا وإنما تشمل مجلات كثيرة لكي يراعي الهوية البصرية .

المجهودات التي تبذلها الحكومة و الاستعدادات لمؤتمر قمة المناخ cop 27 :

فريق العمل والاستعدادات لمؤتمر قمة المناخ COP 27 فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، حيث يقوم فريق العمل بتوزيع كافة الأعمال بمدينة السلام وتشمل مشروعات جديدة ورفع مستوى كفاءة المناطق الخدمية وبناء منشآت ومراعاة أعمال الهوية البصرية، وتطوير طرق وساحات وميادين المدينة، ويتابع هذه المشروعات لحظه بلحظه .

أبرز أعمال إنشاء مجلس المدينة بشرم الشيخ :

حيث يعتبر نموذج فريد لمبنى حكومي ذكى صديق للبيئة، وبذلك مصمم بتقنيات متطورة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمية، وتجديد ممشى خليج نعمة بشرم الشيخ، وتوحيد لافتات المحلات التجارية لتعميم الهوية البصرية، وبذلك شدد رئيس الجمهورية على أن تنفذ هذه المشروعات في الوقت المحدد وبذلك قمنا بمضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من المشروعات طبقا للمخطط.

ومن المشروعات أيضا رفع كفاءة ساحة مسجد الصحابة السوق القديم وزرع النخيل وتعتبر من أعمال الإنارة والتجميل ، وزراعة مساحات خضراء وأحواض من الزهور حتي تظهر من جمال الطبيعه بميدان السلام، وإنارة النخيل بطريق مطار شرم الشيخ، وتنفيذ مشروع مشتل زهور، وبذلك لتعريف السائح بفكرة الاهتمام بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية التى تتميز بها جنوب سيناء.

ويطرح أيضا في مؤتمر قمة المناخ cop 27 قاعات لعرض المنتجات اليدوية والحرف اليدوية التي تتميز بها المرأة السيناوي، وأعمال توسعية للطرق من 3 و 5 حارات مرورية، ومسار دراجات، ومسار مشاة، ويجري أيضا تجهيز مشروع الأتوبيس الكهربائى الصديق للبيئة لكي يصبح السائد استخدامه والانتفاع به فى مدينة شرم الشيخ أثناء انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP 27،لانه يعمل بالكهرباء ولا يسبب ملوثات للبيئة ،وهو ما تسعى إليه جميع الدول، ولتكون مدينة شرم الشيخ الأول فى تطبيقه، كما يوفر أيضا في الأتوبيس خدمة مكيف الهواء، حيث يفضل الركاب وجود هذه الميزة، خصوصًا فى المناطق التى ترتفع فيها درجة الحرارة، وتنفيذ محطات شحن السيارات الملاكى بالكهرباء، و محطات التموين بالغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء، والجراجات الخاصة بها وغيرها من المشروعات .

ومن المشروعات المقامة أيضا الأعمال بشبكات الري وأعمال الزراعات ط، وأعمال تجميلية ونافورات، وأعمال إنارة الليليه لزوار وأهالي ، وسيوارى الإعلام، أقام اعلام بتلك الميادين بطول 25 متر لرفع علم مصر خفاقا عاليا، لكي تكمل مع إنشاء طرق جديدة،لرفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ.