القوى العاملة: تحصيل مستحقات 4 عمال متوفيين بالسعودية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لسفارة مصر الرياض - بالمملكة العربية السعودية،كشف عن نجاح مكتب التمثيل العمالى فى تحصيل مبلغ "383 ألفا و303 ريال" أى ما يعادل حوالى "مليون وتسعمائة وخمسة 975 ألف جنيه مصرى" كمستحقات لأسر أربع عمال مصريين متوفيين.





جاء فى بيان صحفى اليوم الأربعاء أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفيين. وأشار أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض إلى أنه تم تحويل مستحقات جميع العاملين المتوفين إلى ذويهم بمصر، مع إخطارهم باستلامها من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة. ومن جانبهم توجه أسر العاملين المتوفيين بالشكر والتقدير لمكتب التمثيل العمالى بالرياض، ووزارة القوى العاملة المصرية على استجابتها السريعة وتوجيه مكتب التمثيل العمالى لتحصيل تلك المستحقات وإرسالها لذويهم بمصر.

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