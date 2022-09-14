الرعاية الصحية: 15 ألف خدمة طبية فى تخصص الرمد الإسماعيلية خلال 18 شهرا

وأضاف البيان: تم إجراء 1500 عملية جراحية فى تخصص الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبى، وبنسب نجاح عالمية، وذلك خلال نفس الفترة، حيث تراوحت حدة العمليات مابين عمليات كبرى ومتقدمة وتتطلب مهارة خاصة، إضافة إلى العمليات المتوسطة والصغرى.
فيما تتنوع العمليات الجراحية ما بين عمليات مياه بيضاء، ومياه زرقاء، ترميم انفجار بمقلة العين، جراحات الجفون، حقن الشبكية، زرع عدسات بالقاكو، إصلاح الحول، تسليك مجرى القناة الدمعية، بالإضافة إلى الإصابات والطوارئ.
وتابع البيان، تقدم عيادة الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبى الحزم الخدمية، ومنها فحص باستخدام وحدة ليزر ياج وليزر ارجون، كشف المصباح الشقى، فحص قاع عين مباشر وغير مباشر، تصوير قاع العين الملون الفلورسين، عمل أشعة مقطعية على الشبكية والعصب البصرى، وزاوية العين، وكشف النظر بالكمبيوتر.
هذا، وتعمل عيادات الرمد بالمجمع الطبى بانتظام طوال أيام الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية لتوفير خدمة طبية متكاملة للمرضى من خلال فريق طبى ماهر ومدرب على استخدام أحدث الأجهزة الطبية التى تعمل وفق أحدث نظم الرقمنة، وذلك على يد نخبة من أمهر الإستشاريين والاخصائيين.
وفى وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن التجهيزات العالمية لمستشفى فايد التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والتى تم إنشائها طبقا لأحدث المعايير العالمية، والتى تم نقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (546) لسنة 2022، وذلك فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.
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