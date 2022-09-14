القباج تتوجه إلى البحرين لتكريمها بجائزة الشيخ عيسى لرواد العمل التطوعى

جدة - نرمين السيد - وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلي مملكة البحرين لتكريمها بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتكريم رواد العمل التطوعي العرب بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للعمل التطوعي





توجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، وذلك لتكريمها بجائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة، لتكريم رواد العمل التطوعى العرب فى نسختها الثانية عشرة، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، فى إطار الاحتفال باليوم العربى للعمل التطوعى فى الاحتفالية التى ستقام بهذه المناسبة.

وأعلن مجلس أمناء الجائزة اختيار وزيرة التضامن الاجتماعى للفوز بهذه الجائزة لهذة النسخة فى إطار دورها البارز والفعال فى خدمة المجتمع والعمل التطوعى والانسانى النوعى الداعم خلال جائحة كورونا " كوفيد 19 " وما قدمته من غرس لقيم التطوع لدى جيل الشباب تعزيزا لدورهم فى الحياة الاجتماعية والعمل الانمائى

وأعلن حسن محمد بوهزاع رئيس الاتحاد العربى للتطوع ورئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة أن جائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة للعمل التطوعى، مستمرة بنسختها الثانية عشرة، وتركز على تكريم أهم الكوادر العربية العاملة فى الصفوف الأمامية التى كان لها إسهامات كبيرة فى التخفيف من تداعيات وآثار جائحة كورونا "كوفيد 19"، وذلك تقديرا لما يقدمونه من تضحيات كبيرة لخدمة مجتمعاتهم، واعترافا بدورهم الإنسانى النبيل، منوها إلى أن اختيار هذه الكوادر يتم وفق آلية ومعايير موضوعية تحرص عليها اللجنة المنظمة، بالتعاون مع الاتحاد العربى للتطوع.

وأطلقت جمعية الكلمة الطيبة جائزة الشيخ عيسى بن على آل خليفة عام 2011 لتكريم رواد العمل التطوعى العرب بمناسبة الاحتفال باليوم العربى للعمل التطوعى الموافق 15 سبتمبر من كل عام، وتنظم هذه الجائزة بالتعاون مع الاتحاد العربى للتطوع وجامعة الدول العربية، وفى عام 2017 احتضن مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة فعاليات النسخة السابعة من الجائزة تأكيدا على المكانة المتميزة والمرموقة التى تحتلها الجائزة وعلى دورها المهم فى تشجيع وتنمية العمل التطوعى.

ويعد الهدف من إطلاق الجائزة نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعى وتحفيز المبادرات الخلاقة والتجارب التطوعية المميزة فى المجتمعات العربية والخليجية، وتسليط الضوء على النماذج المشرفة من قيادات العمل التطوعى فى الوطن العربى وعلى قصص النجاح الملهمة لجيل الشباب.