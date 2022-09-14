جامعة أسيوط: حريصون على تقديم خدمة طبية متميزة لمرضى الصعيد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم المتاحة واللازمة لاستمرار العمل والعطاء لإنقاذ أرواح المرضى فى محافظات صعيد مصر وذلك من خلال تكاتف الجهود مع كافة المؤسسات والهيئات المعنية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة.





جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولى الأول للجمعية المصرية للطب الجراحى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمانى عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وأشار إلى حرص إدارة الجامعة على احتضان وتبنى مختلف الجمعيات العلمية وذلك فى إطار استراتيجيتها المتكاملة لدعم ورعاية الأنشطة العلمية بصفة عامة والطبية بصفة خاصة وحرصها على الحفاظ على ريادة وتميز مدينتها الطبية وما تقدمه من خدمات طبية هائلة ومتقدمة لأكثر من 2 مليون مريض سنويا وهو ما يستلزم مواكبة العلم وتطوير العمل من أجل الوفاء بتلك المسئولية.

وشدد على أهمية الهدف الذى تم إنشاء الجمعية المصرية للطب الجراحى لتحقيقه، وهو تجمع العديد من التخصصات الطبية المختلفة فى إطار واحد بهدف الوصول إلى تقديم رعاية صحية أفضل لمرضى العمليات الجراحية ومتابعتهم قبل وأثناء وبعد الجراحة، داعيا الحضور إلى بذل الكثير من الجهد للوصول إلى أعلى درجات المعرفة فى مختلف تخصصاتهم العلمية واستغلال الفرصة للمعرفة.