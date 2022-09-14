جامعة أسيوط: حريصون على تقديم خدمة طبية متميزة لمرضى الصعيد

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولى الأول للجمعية المصرية للطب الجراحى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمانى عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.
وأشار إلى حرص إدارة الجامعة على احتضان وتبنى مختلف الجمعيات العلمية وذلك فى إطار استراتيجيتها المتكاملة لدعم ورعاية الأنشطة العلمية بصفة عامة والطبية بصفة خاصة وحرصها على الحفاظ على ريادة وتميز مدينتها الطبية وما تقدمه من خدمات طبية هائلة ومتقدمة لأكثر من 2 مليون مريض سنويا وهو ما يستلزم مواكبة العلم وتطوير العمل من أجل الوفاء بتلك المسئولية.
وشدد على أهمية الهدف الذى تم إنشاء الجمعية المصرية للطب الجراحى لتحقيقه، وهو تجمع العديد من التخصصات الطبية المختلفة فى إطار واحد بهدف الوصول إلى تقديم رعاية صحية أفضل لمرضى العمليات الجراحية ومتابعتهم قبل وأثناء وبعد الجراحة، داعيا الحضور إلى بذل الكثير من الجهد للوصول إلى أعلى درجات المعرفة فى مختلف تخصصاتهم العلمية واستغلال الفرصة للمعرفة.
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