نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومقدم حجز وحدات سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «سكن لكل المصريين»، خلال الفترة الماضية، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وطرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عدداً من الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «سكن لكل المصريين» صباح اليوم، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب.

مواعيد شراء كراسة الشروط بمشروع سكن لكل المصريين 3

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

مقدم حجز وحدات سكن لكل المصريين 3

لمنخفضي الدخل: دفع مقدم يبدأ من 10%.

لمتوسطي الدخل: يبدأ المقدم من 15% لمدة تصل إلى 30 عام.

قيمة مقدم حجز وحدات سكن لكل المصريين 3، ما بين 15 ألف جنيه، وحتى 22 ألف جنيه.

أسعار بيع الوحدات السكنية المطروحة، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكون ما بين 194 ألف جنيه وحتى 310 آلاف جنيه.

الوحدات تكون بسعر عائد 3 % سنويا متناقصة، وفقا لمبادرة التمويل العقاري.

شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 3

يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عام.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة.

لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد.

خطوات حصول الموظفين على وحدات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3