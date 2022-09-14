حقيقة إغلاق محابس عدادات الغاز بالمنازل اليوم.. البترول خلاص وضحت كل حاجة

انت الان تتابع خبر حقيقة إغلاق محابس عدادات الغاز بالمنازل اليوم.. البترول خلاص وضحت كل حاجةوالان مع التفاصيل

حقيقة إغلاق محابس عدادات الغاز بالمنازل اليوم تكشفها البترول

رياض - احمد صلاح - قام المركز الإعلامي بالكشف عن حقيقة إغلاق محابس عدادات الغاز بالمنازل اليوم، وهذا ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وهي التي يريد معرفتها جميع المواطنين في الوقت الحالي.

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر على العديد من المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا بخصوص منشور التحذير المنسوب إلى وزارة البترول، وهو الذي جاء فيه تشديد على المواطنين بأهمية إغلاق محابس عدادات الغاز مسبقة الدفع في المنازل مساء اليوم بسبب وجود بعض الأعطال الفنية.

وحرص المركز على التواصل مع وزارة البترول وهي التي نفت كل هذه الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لهذا المنشور التحذيري الذي صدر، وأيضاً أنه لا صحة لما نسب حول هذا المنشور التحذيري المنتشر، والذي يعمل على التشديد على المواطنين بضرورة إغلاق العدادات الخاصة بالغاز مسبقة الدفع في المنازل مساء اليوم بسبب وجود بعض الأعطال الفنية.