موعد صرف مرتبات سبتمبر 2022 للموظفين.. كله يحضر جيبه هيتقل قريب

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موعد صرف مرتبات سبتمبر 2022 للموظفين في الدولة

رياض - احمد صلاح - تتأهب وزارة المالية لبدء صرف مرتبات سبتمبر 2022 للموظفين في كل مؤسسات الدولة، وهي من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها الكثير من الموظفين في الوقت الحالي، ودائماً ما يتم تقديمها في كل المحافظات.

وسوف يتم صرف مرتبات الموظفين والعاملين في الدولة يوم 21 سبتمبر 2022، وتكون للعاملين والموظفين في 33 وزارة وجهة حكومية تابعة إلى الجهاز الإداري للدولة، وتستمر في الصرف ليوم الخميس 22 سبتمبر لكل الموظفين، وهذا بجانب 3 أيام أخرى لصرف المرتبات لكل العاملين في 66 وزارة حتى يستطيعون الصرف في الأيام المقررة له، ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك وغيرها من الأماكن لكل العاملين في الدولة بشكل مستمر طوال الأيام المحددة.