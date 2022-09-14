بعد استغاثة الفتاة.. وفاة أب بالبحيرة بعد مشادة كلامية مع شاب رفض زواجه من ابنته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:33 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله إحدى الفتيات أثناء قيامها ببث مباشر واستغاثتها من محاولة بعض الأشخاص اقتحام منزل أسرتها الكائن بمحافظة البحيرة لوجود خلافات بينهم ووفاة والدها.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة من إحدى المستشفيات باستقبال والد الفتاة المشار إليها "متوفى"، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال زوجته قررت أن زوجها يعانى من أمراض القلب، وحدوث مشادة كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص- مقيم بذات الناحية) لرغبته في التقدم لخطبة نجلتهما الظاهرة بمقطع الفيديو "ورفض والدها" ، وخلال المشادة سقط زوجها مغشياً عليه بالشارع وتوفى حال نقله للمستشفى ، واتهمت المذكور بالتسبب في وفاة زوجها.

تم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته قرر بأن وفاة المذكور نتيجة حالته المرضية وحدوثها دون تدخل منه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.