قيمة مان سيتي التسويقية ضعف دورتموند..وهالاند فى الصدارة بـ150 مليون يورو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:33 مساءً - يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بروسيا دورتموند الألماني في قمة نارية مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد دورتموند في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد في أولى المواجهات التي يخوضها بطل الدوري على ملعب في أبطال أوروبا الموسم الحالي، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD Premiumمان سيتي ضد دورتموندوتبلغ القيمة التسويقية لفريق مانشستر سيتي 1.04 مليار يورو، ويتربع النجم النرويجي هالاند على رأس قائمة أغلي اللاعبين بقيمة 150 مليون يورو

أما فريق بوروسيا دورتموند فتأتي قيمته التسويقية بـ483.10 مليون يورو ، ويأتي جود بيلينجهام على رأس قائمة اللاعبين بقيمة 80 مليون يورو.

مان سيتي ضد دورتموند

يدخل السيتي المباراة بحثاً عن الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث لخطف صدارة ترتيب المجموعة السابعة من منافسه الألماني بعدما استطاع تحقيق فوز عريض على حساب إشبيلية الإسباني بنتيجة 4-0 في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأخير لحساب الجولة الأولى.

ويقدم مانشستر سيتي مستويات متميزة خلال الفترة الأخيرة سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي بفضل هدافه النرويجي ايرلينج هالاند الباحث عن اللقب القاري خلال الموسم الحالي مع السيتزنز.

هالاند يسجل الظهور الأول مع مان سيتي ضد دورتموند

ويسجل هالاند الظهور الأول مع مانشستر سيتي الانجليزي ضد دورتموند الألماني فريقه السابق، بعد أن عنه قبل انطلاق مباريات الموسم الكروي الحالي.

ونجح هالاند في تسجيل هدفين في المباراة الماضية بينما يتطلع لتسجيل المزيد من الأهداف لمواصلة مطاردة صدارة ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا.

بينما يدخل دورتموند المباراة على أمل تحقيق مفاجئة أمام بطل الدوري الإنجليزي بعدما استطاع هو الآخر الفوز في المباراة السابقة بالجولة الأولى على حساب كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 3-0 في المواجهة التي أقيمت بألمانيا.