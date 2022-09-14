الحكومة: لا صحة لتحذير البترول بضرورة إغلاق محابس عدادات الغاز مسبقة الدفع

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداول من منشور تحذيرى ببعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى منسوبا لوزارة البترول، يشدد على المواطنين بضرورة إغلاق محابس عدادات الغاز مسبقة الدفع بالمنازل، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة لوجود أعطال فنية.





وأوضح المركز الإعلامى - فى بيان له اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا يوجد منشور تحذيرى صدر، وأنه لا صحة لما نسب لهذا المنشور التحذيرى المتداول والذى يشدد على المواطنين بضرورة إغلاق محابس عدادات الغاز مسبقة الدفع بالمنازل مساء اليوم نتيجة لوجود أعطال فنية.

وشدد على جودة وكفاءة كافة عدادات الغاز الطبيعى سواء التقليدية أو مسبقة الدفع، موضحة أن المتعارف عليه هو إعلام عملاء عداد غاز المنازل مسبق الدفع بوقف استخدام الغاز الطبيعى يوم 14 من كل شهر، بدءا من الساعة 11.55 مساء وإعادة استخدامه مرة أخرى فى الساعة 12.10 بعد منتصف الليل، وذلك لإجراء عملية صيانة ذاتية لتلك العدادات فى ذلك التوقيت، دون وجود أى أعطال فنية.

وأشارت إلى أن هذه الصيانة تتم بشكل دورى باعتبارها إجراء طبيعيا لا يشكل أى خطورة على حياه المواطنين، مهيبة بالمواطنين عدم التعامل نهائيا مع مهمات الغاز حفاظا على سلامتهم، والاتصال الفورى فى حالات الطوارئ على الرقم "129" طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى ذلك المنشور المزيف الذى يستهدف إثارة الذعر بين المواطنين.

وناشد المركز الإعلامى، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمى للوزارة (petroleum.gov.eg).

وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).