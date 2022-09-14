محافظ المنيا يوافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ المنيا أسامة القاضى، اليوم الأربعاء، تخفيض الحد الأدنى لدرجات القبول ببعض مدارس التعليم الثانوى الفنى للعام الدراسى الجديد لاستكمال الأعداد المطلوبة ولوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.





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