مواعيد التجنيد في الجيش المصري تقديم الجيش يناير 2023 tagned.mod.gov.eg

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عمر شويل - جدة مواعيد التجنيد في الجيش المصري أصبحت محل بحث كبير الآن، وذلك بعد أن صدق الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة على قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2023، والذي سيتم استقبالهم بدايةً من يوم الأحد الموافق 25\09\2022، وسيتم فتح باب التجنيد في الجيش المصري للمؤهلات العليا وكذلك لحاملي المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة، وأيضاً التقديم متاح لغير ذوي المؤهلات وفقاً للشروط والضوابط التي سوف نتعرف عليها في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء موقع إلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة tagned.mod.gov.eg، لتوضيح الخدمات التي تهم المتقدمين للتجنيد. وكذلك التي تهم المواطنين سواء في الداخل أو الخارج.

مواعيد التجنيد في الجيش المصري

نشر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عبر تويتر عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2023 وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة. وعلى من يرغب في التقديم في الجيش المصري “التجنيد” تجهيز كافة المستندات المطلوبة والتسجيل في الموعد المحدد. وسوف نتعرف في الفقرة القادمة على المؤهلات المطلوبة ومواعيد التقديم في التجنيد في الجيش المصري وما هي المستندات المطلوبة.

تقديم الجيش المؤهلات العليا

يتاح التقديم لمواليد الفترة من 01\07\ وحتى 31\12\ من جميع السنوات وحتى عام 2002. ويتاح التقديم لخريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2022 وحتى آخر أغسطس لعام 2022.

ويتم قبول خريجي كليات الطب التالية:- (البشري، الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض). ممن أنهوا سنة الامتياز أو مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير 2022 وحتى آخر أغسطس 2022. والمتخلفين من التقديم في السنوات السابقة ويتم التقديم عبر مكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 20\10\2022. وسيتم إجراء الكشف الطبي على المتقدمين بمناطق التجنيد اعتباراً من 01\11\2022 وحتى 23\11\2022.

تقديم التجنيد للمؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة

يتم التقديم في التجنيد للمؤهلات المتوسطة لمواليد أشهر (يناير، فبراير، مارس) عام 2003 الحاصلين على مؤهل متوسط خريجي 2021\2022. وكذلك مواليد أشهر يناير وفبراير ومارس 2002 خريجي العام الدراسي 2021\2022. والمتخلفين في السنوات السابقة ومن المقرر أن يتم استقبالهم في مكاتب التجنيد اعتباراً من 25\09\2022 وسيتم الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد اعتباراً من 09\10\2022 وحتى 31\10\2022.

المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 01\07\ وحتى 31\12 من جميع السنوات وحتى عام 2002. والحاصلين على المؤهل الدراسي خلال الفترة من أول فبراير وحتى آخر يوليو لعام 2022. والمتخلفين عن التقديم خلال السنوات السابقة. وسوف يتم استقبالهم بمكاتب التعبئة والتجنيد بتاريخ 12\11\2022. على أن يتم توقيع الكشف الطبي عليهم خلال الفترة من 24\11 وحتى 27\11 2022.

تقديم الجيش بدون مؤهل

مواليد يناير وفبراير ومارس لعام 2003. والمتخلفين عن التجنيد من سنوات سابقة ويتم استقبالهم بمكاتب التجنيد اعتباراً من يوم 17\11\2022 وسيتم إجراء الكشف الطبي عليهم من 28\11 وحتى 11\12\2022.