البرازيلي «برونو سافيو» يشارك في المران الأول مع الأهلي (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:30 مساءً - حضر صباح اليوم الأربعاء، الأعب البرزيلي برونو سافي، مهاجم النادي الأهلي الجديد في مران الفريق الجماعي على ‏ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب والترحيب به على طريقتهم الخاصة في المشاركة ‏الأولى له بالتدريبات الجماعية.‏

واعتاد سافيو على ارتداء رقم 11 خلال مسيرته في السنوات الماضية وأخرها مع فريق بوليفارد الذي انتقل منه إلى صفوف النادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي أمس الثلاثاء عن التعاقد بشكل رسمي مع برونو سافيو قادما من ‏نادي بوليفار البوليفي لدعم هجوم الفريق.