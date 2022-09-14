السيسي: واثق من قدرة قطر على تنظيم كأس العالم في أبهى صورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لقطر بمناسبة استضافتها كأس العالم 2022، لأول مرة في المنطقة العربية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن استضافة قطر كأس العالم 2022 أمر يفتح آفاقا لاستضافة المنطقة للمزيد من الأحداث الرياضية العالمية.

وأعرب عن ثقته في قدرة قطر التنظيمية واللوجستية لخروج هذا الحدث العالمي في أبهى صورة، وعلى نحو يليق بالأمة العربية.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، والوفد المرافق له الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي بعد زيارة رسمية للبلاد، وكان في مقدمة مودعيه الشيخ تميم بن حمد،

وأعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عن سعادته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة اليوم، مؤكدًا أنها زادت العلاقات رسوخا.

وفي تغريدة نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال أمير قطر: "سررت بزيارة أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة، التي زادت العلاقات القطرية المصرية رسوخاً".

وأضاف: "أتاحت لنا بحث سبل تحقيق تطلعات شعبينا في تعزيز تلك العلاقات، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، ودعم الأمن والسلم والاستقرار في منطقتنا".