عاجل- الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقى اليوم، فى الديوان الأميرى بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، حيث ناقش الزعيمان سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، الأمر الذى من شأنه دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل إيجابى فى مختلف المسارات.

كما تبادل الزعيمان الرؤى بشأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة وذلك كجزء أساسى من الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى، وبما يحقق آمال الشعوب العربية فى العيش فى سلام واستقرار.

كما شهد الرئيس السيسى وأمير دولة قطر اليوم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادى للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم فى مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال الموانئ بين مصر وقطر.