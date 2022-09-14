مصر تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الترتيبات النهائية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وحضر الاجتماع كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.





واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع، بالتأكيد على اهتمام مصر البالغ بإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، موضحا أنه تم الانتهاء بالفعل من مرحلة إعداد الاستراتيجية، ومن المقرر إطلاقها يوم الأربعاء المقبل فى احتفالية كبرى تقام بهذه المناسبة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يأتى إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، وكذا برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض برنامج الاحتفالية، التى سيحضرها دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الإجراءات التى اتخذتها الوزارات ومختلف الجهات المعنية، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، لإقامة هذه الاحتفالية، كما تم إلقاء الضوء على جهود تذليل كافة المعوقات من أجل إخراج هذه الاحتفالية على مستوى عال من التنظيم، الذى تم إسناده لإحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، كما تم التوافق على برنامج الاحتفالية، التى يحضرها عدد من الشخصيات البارزة.