نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء| شروط جديدة للتصالح على مخالفات البناء وموعد صدور القانون الجديد لتقنين أوضاع البناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط جديدة للتصالح على مخالفات البناء قريبًا تعرف عليها الآن حيث تعد تلك الشروط من أهم سبل تسهيل البناء، وهو ما قد أكد عليه السفير/ نادر سعد وهو المتحدث عن مجلس الوزراء، حيث أن هناك مجموعة من التوجيهات من قبل رئاسة الوزراء، وذلك بسرعة الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون التصالح بشأن مخالفات البناء قبيل نهاية هذا الشهر الجاري سبتمبر 2022 م.

معلومات حول طبيعة التعديلات المتعلقة بشروط التصالح

تم التوضيح من قبل السفير ندر سعد بأن هناك مجموعة من التعديلات الأساسية التي تتعلق بطبيعة هذه التعديلات الجديدة، والتي تشتمل على ما يلي:

ستتم المعالجة لمختلف أمور التصالح المتواجدة في نصوص القانون الحالي، والتي لم يكن فيها مسموح فيها بإجراء التصالح.

توفر عدد من التيسيرات، وذلك فيما يخص القيود المفروضة بشأن ارتفاعات الأبنية.

لن يكون هناك أي تصالح بشأن أي خلل يخص سلامة البناء، وذلك للمحافظة على السلامة العامة للمواطنين.

تشتمل التعديلات الجديدة على الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع الشخص الذي يرتكب مخالفات البناء، ولم يقوم بتقديم طلب للتصالح.

مناقشة التعديلات الخاصة بقانون التصالح

تسلط الحكومة الآن وخلال تلك الفترة الضوء على قانون التصالح، ومن المعلومات التي تتعلق بمناقشة التعديلات على قانون التصالح ما يلي:

أوضح د. مصطفى مدبولي أن المناقشات التي تتعلق بقانون التصالح وأبرز التعديلات الخاصة به ستتم خلال هذا الشهر.

ستنتهي الجهات المعنية من مختلف التعديلات قبل أن ينتهي الشهر الجاري.

لفت رئيس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء، والبرلمان يوليان هذا الموضوع الشأن الكبير، وهو ما يكون على مستوى مختلف المحافظات.

مختلف المحافظات، والمجالس المحلية ستكون على علم تام بمختلف النصوص الجديدة، والتي جرى عليها التعديل.

سيتم تحديد كل الحالات التي سيتم التصالح بشأنها.

كافة النصوص التي تم تعديلها فتحت المجال بشأن العديد من التسهيلات المتعلقة بالبناء.

القانون الجديد لتقنين أوضاع البناء