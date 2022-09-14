مصر تعزى الأردن فى ضحايا انهيار عمارة اللويبدة

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، حكومة وشعبا، على تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأسر الضحايا فى هذا الحادث الأليم، لتدعو الله عز وجل أن يكتب الشفاء العاجل للمصابين، ويكلل جهود الإنقاذ الجارية بالنجاح.

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