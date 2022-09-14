الفريق أسامة عسكر يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة بالجيزة

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يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.
وتضمنت الإجراءات عرض تفصيلى للمشروعات التى تم الانتهاء منها ومعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض المدة الزمنية للإنتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المبادرة.
وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة المركزية العسكرية، للقيام بدورها فى الإشراف على تنفيذ المشروعات لكافة قطاعات المبادرة، والذى نتج عنه اللنتهاء من الأعمال المخططة فى التوقيتات المناسبة.
كما أعرب أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تقديره للقوات المسلحة لما تبذله من جهد وتعاون لتنفيذ مشروعات المبادرة بقرى مركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء لوطننا الجديد.
ووجه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الشكر للأجهزة التنفيذية والمسؤولين بمحافظة الجيزة وكذا العاملين بالمشروعات، على الجهود المبذولة فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وطالبهم بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى توقيتاتها المحددة، مؤكدا أن القوات المسلحة تطوع كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصرى.
حضر إجراءات التفقد عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
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