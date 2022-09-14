رئيس مجلس الوزراء يشيد بتقدم مصر 19 مركزا فى مؤشر التنمية البشرية

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما أورده تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2021 2022، بشأن تحسن أداء مصر فى مؤشر التنمية البشرية، حيث تقدمت مصر 19 مركزا لتحتل المرتبة الـ"97" من إجمالى "191" دولة تضمنها المؤشر، وذلك مقارنة بالمركز الـ"116" من إجمالى "189" دولة فى تقرير عام 2020، وبذلك تستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.





جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أبرز النتائج التى تضمنها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2021 2022، والذى جاء تحت عنوان "زمن بلا يقين.. حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا فى عالم يتحول".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "أرجع التقرير ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر التنمية البشرية إلى تحسن أدائها فى معظم المؤشرات الفرعية، التى تتضمنها الأبعاد الرئيسية المكونة للمؤشر، وخاصة بعد المعرفة، وبعد المستوى المعيشى اللائق "الذى يتضمن نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومى"، موضحا أن هذه الأبعاد ترتبط ببعض أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الأممى الرابع المتمثل فى "التعليم الجيد"، والهدف الأممى الثامن وهو "النمو الاقتصادى والعمل اللائق"".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه النتائج الإيجابية للغاية، التى تبرز قدرة الدولة المصرية على إحراز تقدم ملموس على صعيد أدائها فى مؤشر التنمية البشرية، تأتى نتيجة للجهود الضخمة التى تقوم بها الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة لائقة بهم، وذلك فى ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باستمرار العمل فى المشروعات التنموية والخدمية، سعيا لتحقيق تطلعات المواطنين، وتحسين المستوى المعيشى لجميع المصريين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى تأتى فى مقدمة تلك المشروعات القومية، التى تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية الأساسية لنحو 60% من سكان مصر، فضلا عن تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والنهوض بمستويات معيشة المواطنين، وهو ما يأتى اتساقا مع توجهات الدولة حيال بناء الإنسان المصرى، والاهتمام فى رأس المال البشرى.

وأكد رئيس الوزراء، مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة فى تحسين جودة حياة المصريين، رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، التى تنعكس سلبا بتداعياتها وتلقى بظلال قاتمة على مختلف مناحى الحياة على مستوى العالم، ومنه مصر، مشددا على السير قدما على كافة المسارات من أجل محاولة الوصول لغاياتنا فى ذلك، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.