السفير المصري في البرتغال يلتقى سكرتيرة الدولة البرتغالية للسياحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 04:26 مساءً - استمراراً لجهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والبرتغال على مختلف الأصعدة، التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، سكرتيرة الدولة البرتغالية للسياحة، حيث تم مناقشة الخطوات النهائية المطلوب إتخاذها لتدشين خط الطيران المباشر بين البلدين.

كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدريب الكوادر السياحية والفندقية، وذلك من خلال الشراكة بين المدارس الفندقية بالبلدين، بالإضافة إلى موضوعات إستقدام البرتغال للعمالة في قطاع السياحة، فضلاً عن التعاون في مجال التحول الرقمي في قطاع السياحة.